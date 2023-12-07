تفاصيل سقوط طائرة مقاتلة سعودية واستشهاد طاقمها.. وأول صورة للمقدم طيار ماجد العتيبي

أصدرت وزارة الدفاع السعودية، بيانًا رسميًا، أكدت فيه سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، لافتة إلى أن الحادث وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023م، وأسفر عن استشهاد طاقمها رحمهما الله، وكشفت عن تفاصيل أخرى بشأن الحادث، في الوقت الذي قدمت فيه الخارجية المصرية بيان تعزية رسمي إلى القيادة والشعب السعودي في وفاة الضحايا، ونشرت بعض المواقع صور بعض الشهداء الذين كانوا على متنها.

بيان وزارة الدفاع السعودية

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، خلال بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أن حادث سقوط الطائرة المقاتلة وقع عند الساعة 12:50 ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق، لمباشرة مهامها من أجل الوقوف على تفاصيل أسباب الحادث الأليم الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة.

ووجه المالكي، تعازيه للشعب السعودي ولأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

#بيان | سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف-15 اس ايه» أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها الجوي. pic.twitter.com/RzzQyOTFyp — وزارة الدفاع (@modgovksa) December 7, 2023

هذا وقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء في شهداء الواجب، وتداولوا بعض صور الضحايا، متوجهين إلى المولى عز وجل بالدعاء لهم بالمغفرة، وأن يلهم أهليهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، كما تفاعل الكثيرين من المنشورات وقاموا بمشاركة بعض صور ضحايا الطائرة.

وتداول أول صور لأحد الشهداء

يأتي هذا في الوقت الذي تداولت فيه منصات التواصل الاجتماعي، صور أحد شهداء حادث الطائرة الحربية السعودية، وهو المقدم طيار ماجد العتيبي، التي قالت أنه كان أحد طاقمها الذين استشهدوا:

وبيان تعزية من الخارجية المصرية

يأتي هذا في الوقت الذي قدمت جمهورية مصر العربية بيان تعزية رسمي على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، الذي عبر عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وإليك نص البيان الذي نشره متحدث الخارجية المصري عبر منصة إكس:

خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها… ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 7, 2023

كما قدمت العديد من الدول العربية والأجنبية تعازيها للقيادة والشعب السعودي على حادث سقوط المقاتلة، حيث استقبلت وزارة الدفاع والخارجية السعودية بيانات التعزية والمواساة من الدول العربية والأجنبية، في الوقت الذي يجري فيه فريق من النيابة ولجنة تحقيقات رسمية، التحقيقات الكاملة لكشف كافة الملابسات الخاصة بالحادث، والوقوف على السبب وراء تحطم الطائرة المقاتلة التي كانت في مهمة تدريبية رفقة عدد من الطائرات، وذلك في إطار التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع بشكل دوري ومستمر للوقوف على جاهزية القوات.