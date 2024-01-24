تفاصيل زيارة السواحة لمجموعة stc المتخصصة بتقنيات الإنترنت

تفقد السيد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحة مقر شركة iot squared التابعة لمجموعة stc والمتخصصة في تقنيات إنترنت الأشياء، وكان في إنتظاره الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، والرئيس التنفيذي للمجموعة، عليان بن محمد الوتيد، وعدد من كبار التنفيذيين في المجموعة.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال زيارته _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

السواحة يطلع على دور المجموعة في التحول الرقمي

واطلع معاليه خلال الزيارة على الدور الحيوي لمجموعة stc في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مجال إنترنت الأشياء من خلال شركة iot squared، التي تقدم مجموعة مبتكرة من الحلول والتقنيات الناشئة التي تسهم في تعزيز قطاع التصنيع الذكي، وصناعة النقل اللوجيستي الذكي، وتطوير المدن الذكية.

كما تعرف على الدور الرائد الذي تقوم به إدارة الشركة في تقديم حلول إنترنت الأشياء المتقدمة في القطاع الصناعي، مما يوفر رؤى آنية وعملية تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص في المملكة، ومدى نجاح هذا التكامل في الخدمات في تعزيز مفهوم المدن الذكية وقدرات التعلم الذاتي للآلات، ما يسهم في تحسين حياة المستخدمين، وأشاد معاليه بدور مجموعة stc في دعم الابتكار وتقديم حلول متقدمة تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية ودفع عجلة التحول الرقمي في المملكة.

وفي السياق ذاته شاهد السواحة عرضًا يشتمل على الإنجازات المتميزة التي حققتها شركة iot squared خلال العام الماضي، التي شملت الحصول على شهادة “أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أيضاً نالت الشركة تصنيف الفئة الثانية للمورّدين (تصنيف) وشهادة المحتوى المحلي، وغيرها العديد من الإنجازات.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في رفع نسبة السعودة إلى 85%، ورفع نسبة تمثيل المرأة في القوى العاملة بالشركة إلى 32%، كما نظّمت “مسابقة إنترنت الأشياء” الموجّهة لطلاب الجامعات بالتعاون مع “أكاديمية stc” وشركة “هواوي”، وأكملت بنجاح عملية الاستحواذ على شركة “Machinestalk”، وحصلت على شهادة الآيزو 9001 لنظام إدارة الجودة والآيزو 27001 لنظام إدارة أمن المعلومات.