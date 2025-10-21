تفاصيل خطة تنمية الجوف بمشاركة أمانة المنطقة

تتجهز أمانة منطقة الجوف للمشاركة في تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية لتنمية منطقة الجوف، التي دُشنت مؤخرًا برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة.

(4) محاور أساسية

جاءت هذه المشاركة من خلال (4) محاور أساسية بهدف المساهمة القوية في تنفيذ العديد من المبادرات التي ترتبط بحياة السكان بشكل مباشر، مما يدعم مساهمة الأمانة في تحقيق أهداف الخطة التنموية.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة تشارك من خلال عدد من المحاور الرئيسية أبرزها: تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات النمو السكاني والاقتصادي في مدن ومحافظات المنطقة، تحسين جودة خدمات المدن من خلال رفع كفاءة الخدمات البلدية والإسكانية وتطوير المرافق العامة وأنسنة المدن، تطبيق الهوية العمرانية وضمان توافق المشاريع التنموية مع الطابع المعماري المعتمد للمنطقة، تعزيز الاستدامة البيئية عبر مبادرات التشجير وإدارة النفايات وحماية البيئة الحضرية.

التزامها بالعمل بشكل متكامل

وشددت الأمانة على التزامها بالعمل بشكل متكامل مع المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتوافق مع خطط وأهداف وزارة البلديات والإسكان في تطوير القطاع البلدي والإسكاني، لضمان تنفيذ المبادرات بما يحقق أثراً إيجابيًا وملموسًا على جودة الحياة في كافة أنحاء منطقة الجوف.