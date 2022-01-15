عاجل| الأرصاد: تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة لتحت الصفر ببعض المناطق السعودية

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة تسيطر على الأجواء في الكثير من مناطق المملكة، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية وتغيرات المناخ، الذي أشار عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، إلى استمرار هطول الأمطار على الرياض على شكل زخات متفاوتة حتى صباح يوم غد الأحد، بالإضافة إلى تساقط الثلوج على شمال المملكة من الأحد إلى الثلاثاء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوي.

انخفاض الحرارة

ووفقًا لبيان الأرصاد فمن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارًا من غدٍ الأحد حتى الثلاثاء ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، كما تستمر موجة الصقيع مع بداية العودة للدراسة، لذا وجب التنبيه على أولياء الأمور بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتدفئة الأبناء بارتداء الملابس الثقيلة في الساعات الأولى من الصباح بسبب برودة الطقس القارسة، في الوقت الذي حذر فيه الدفاع المدني المواطنين بالابتعاد عن بطون الأودية ومخرات السيول.

وتساقط الثلوج

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في بيانه أيضًا، عن قدوم كتلة هوائية باردة، وتساقط للثلوج على بعض مناطق المملكة، مع استمرار هطول أمطار على العاصمة الرياض، يصاحبها انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وهو الأمر الذي يُشعر المواطنين ببرودة الطقس، خاصةً في الساعات الأولى من الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، وهو ما يتطلب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والجواكت وعدم الخروج إلا للضرورة.

كما تتأثر بعض مدن المنطقة الشرقية بانحفاض الحرارة أيضًا مثل الأحساء والدمام والظهران.