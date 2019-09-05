استعلام عن المقطوعة برقم السجل
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تفاصيل جديدة حول مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441 شهر محرم

بواسطة حسين كراز 0


يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة الضمان الإجتماعي لشهر محرم 1441 هـ، حيث يترقب ان يتم إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج في حسابات المستفيدين البنكية الخاصة بهم، وقد ناشد العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الإسراع في صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من أجل تنمية وتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحيتاجاتها الأساسية، وذلك بالتزامن مع قيام السعودية بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية من اجل تحسين المستوي الإقتصادي في المملكة، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020.



الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  1. الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا دخل لها ولا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية والرئيسية .
  2. الأرامل والمطلقات.
  3. الأسرة التى غاب عنها عائلها.
  4. السجناء


شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

  1. أن يكون المقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 35 عاماً
  2. أن لا يمتلك سجل تجاري من أجل الإستفادة من المقطوعة المقدمة من وزارة العمل.
  3. تعتبر 30 ألف  ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة
  4. تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة بشكل دوري .


الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الأجتماعي

كشفت وزارة العمل في دولة المملكة عن العديد من الخدمات من اجل التسهيل والتيسير على المواطن في المملكة من أجل عملية الإستعلام والتسجيل للإستفادة من المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي  

 



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حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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