تفاصيل جديدة حول إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر محرم 1441

نستعرض لكم متابعينا الكرام متابعي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر تلك المساعدة من أبرز المساعدات المالية التي يتم تقديمها لكافة المستفيدين في دولة المملكة العربية السعودية، وتصرف تلك المساعدة بشكل دوري، وتتميز المقطوعة بأنها تقدم للأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا دخل لها، وسوف نستعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية، تفاصيل جديدة فيما يتعلق بصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي.







شروط الاستفادة من مساعدة المقطوعة

ان يكون عمر المستفيد أكثر من 35 عاماً فأكثر . أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويعيش في السعودية لمدة سنة كاملة. أن يكون المستفيد لا تشمل معاشات الضمان الإجتماعي.







الفئات المستفيدة من المقطوعة في الضمان الإجتماعي

الأسر التي لا دخل لها

أسر السجناء

الارامل والمطلقات

الأسر التى غاب عنها عائلها.

الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر محرم

نستعرض لكم في ختام المقال موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعي من أجل الاستعلام والتسجيل عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية والقيام بالتصفح والتسجيل والاستعلام، حيث قامت وزارة العمل بالعديد من التسهيلات الإلكترونية للمواطنين، حيث ساهمت تلك البوابة بالتخفيف عن المواطن السعودي، عناء الذهاب إلى مراكز الضمان الإجتماعي، وفي الختام، يمكنك عزيزي الزائر القيام بزيارة البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي