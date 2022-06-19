تفاصيل تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بالسعودية

نشرت جريدة أم القري التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، لتكون التعديلات التي تمت الموافقة عليها سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة.

التعديلات التي تم إجراؤها على أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع:-

لعل أبرز ما جاء في التعديلات على أنظمة التقاعد المدني هو حالات احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في بعض الحالات الآتية:-

تعديلات تمت على أنظمة التقاعد المدني:-

فى حالة انتهاء خدمة الموظف، وكانت مدة الخدمة لا تعطيه الحق في الحصول على معاش، يتم صرف مكافأة له نسبتها 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة.

إذا كان انتهاء الخدمة ناتج عن الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية فإنه يتم احتساب المكافأة بنسبة 10% من المرتب السنوي عن كل سنة تم احتسابها في التقاعد من سنوات الخدمة.

المكافأة المنصوص عليها في المادتين(18)، (23) يشترط لصرفها، بلوغ المتقاعد سن الستين، او الوفاة أيهما أسبق.

إذا كانت مدة خدمة الموظف عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين، ففي هذه الحالة يستحق معاشاً.

إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ سن الستين، له الحق في أن يتقدم بطلب من أجل ضم مدة اعتبارية، بشرط ألا تتجاوز المدة بعد الضم 10 سنوات، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقوم بسداد كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، وذلك على أساس أخر مرتب شهري.

التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية:-

في حالة ما إذا ترك المشترك العمل، يكون له الحق في تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون أن يبلغ سن الستين، أو حدوث عجز وفق الحالات التي تحددها اللائحة.

تعديلات نظام تبادل المنافع:-