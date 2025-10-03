أخبار السعودية

تفاصيل تعاون الداخليه مع دول شرق آسيا

آياتي خيري

وقعت وزارة الداخلية ممثلة ببرامج الشراكات الدولية عددًا من الاجتماعات عالية المستوى مع الأجهزة النظيرة في دول شرق آسيا من بينها اليابان، وذلك في إطار منهجية برامج الشراكات الدولية لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعات الوزارة.

وسعت الاجتماعات والزيارات الميدانية لتطوير وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاعات الأمنية، وبناء قدرات أمنية متخصصة تواكب أعلى المعايير الدولية، بجانب تبادل الخبرات في مجالات أمنية متعددة، بما يساعد في رفع الكفاءة المهنية، ودعم مسيرة تطوير منظومة الأمن الوطني.

جاءت هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لبناء وتعزيز العلاقات مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية لتحقيق أهداف المملكة في مجالات الأمن.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.