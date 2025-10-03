تفاصيل تعاون الداخليه مع دول شرق آسيا

وقعت وزارة الداخلية ممثلة ببرامج الشراكات الدولية عددًا من الاجتماعات عالية المستوى مع الأجهزة النظيرة في دول شرق آسيا من بينها اليابان، وذلك في إطار منهجية برامج الشراكات الدولية لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعات الوزارة.

وسعت الاجتماعات والزيارات الميدانية لتطوير وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاعات الأمنية، وبناء قدرات أمنية متخصصة تواكب أعلى المعايير الدولية، بجانب تبادل الخبرات في مجالات أمنية متعددة، بما يساعد في رفع الكفاءة المهنية، ودعم مسيرة تطوير منظومة الأمن الوطني.

جاءت هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لبناء وتعزيز العلاقات مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية لتحقيق أهداف المملكة في مجالات الأمن.