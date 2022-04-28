تفاصيل برنامج استمطار السحب في السعودية.. ومناطق المرحلة الثانية منه

بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ عملية استمطار السحب، والتي تستهدف زيادة معدلات هطول الأمطار في المملكة، في ظل قلة الأمطار هناك وكونها من أكثر بلدان العالم جفافاً، وهو البرنامج الذي يعد واحدا من خطوات مواجهة التصحر والتغيرات المناخية التي تعد أزمة عالمية تؤثر على العالم أجمع.

ما هو استمطار السحب

وتجري عملية استمطار السحب من خلال مراقبة حركة السحب وأماكنها ثم تقوم الطائرات المخصصة ببذر المواد المحفزة «صديقة للبيئة» ومنها ملح الطعام وأيوديد الفضة، لتحفيز هطول الأمطار على المناطق المستهدفة وزيادة كمية الأمطار بها، وذلك بهدف الحد من التصحر وزيادة المساحات الخضراء وفق رؤية 2030.

والبرنامج أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويستهدف تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والبحث عن طرق اضافية؛ لتأمين مصادر مائية جديدة وزيادة مقدرات المملكة الطبيعية.

وتعمل تقنية استمطار السحب على زيادة نسبة هطول الأمطار بقيمة 10 إلى 25% في بعض الحالات، كما أنها تساهم في تحسين مستويات المعيشة في مناطق فقيرة عن طريق زيادة الإنتاج بواسطة زيادة كميات المطر، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية السعودية بجانب تحسين الظروف الجوية التي يمكن أن تسبب عواصف مدمرة.

مراحل استمطار السحب في السعودية

وانطلقت عمليات استمطار السحب في المملكة العربية السعودية، أمس حيث بدأت أولى الطلعات الجوية للاستمطار على بعض الأنحاء من الرياض والقصيم وحائل، حيث حققت أولى الرحلات الجوية على الرياض أهدافها ونجحت عملية الاستمطار.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافقت على تطبيق برنامج «الاستمطار الصناعي» بهدف زيادة معدلات الأمطار على المملكة، والتي تعاني من ندرة شديدة تجعل السعودية من أكثر البلدان جفافا، حيث لا يتجاوز حجم المطر هناك 100 ملم سنوياً.

وبرنامج استمطار السحب، كما أعلن الدكتور أيمن غلام رئيس المركز الوطني للأرصاد المشرف على البرنامج، هو واحد من الطرق المستهدف أن ضمن مكونات الحفاظ على التوازن المائي، موضحا أن البرنامج تقنية آمنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية، وستكون المرحلة الأولى منه في مناطق الرياض والقصيم وحائل، أما المرحلة الثانية مناطق عسير والباحة والطائف.

وأكد أن الخبراء يعملون حاليًا على دراسة الإطار البحثي والعلمي، للاستفادة من مخرجاتها في عمليات الاستمطار المجدولة، وسيقوم المركز الوطني للأرصاد بإصدار التقارير الدورية لسير البرنامج.

وتتمثل أبرز أهداف استمطار السحب في السعودية:

زيادة المعدل السنوي لهطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 10% و20%

المساهمة في تعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من التصحر

تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” عبر زيادة الغطاء النباتي

نقل المعرفة والتقنيات وتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم أبحاث فيزياء السحب

رصد العناصر الجوية في طبقات الجو العليا

دعم أعمال الإنذار المبكر من العواصف الغبارية.