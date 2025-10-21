تفاصيل السباق الرابع بسباقات الخيل بنجران

شهد ميدان سباقات الخيل بمنطقة نجران اليوم إقامة حفل سباقه الرابع للموسم الحالي، على الدعم المقدم من رجل الأعمال محمد آل خريم، وذلك على ميدان السباقات بالمنطقة.

وتم تنظيم السباق من خمسة أشواط، ومسافتها (1400) متر، خُصص الشوط الأول لخيل الإنتاج “مبتدئة”، وحقق المركز الأول الجواد “جمسان”، للمالك علي هادي آل حيدر، والشوط الثاني لخيل الإنتاج “الدرجة الثالثة”، وحقق الجواد “متفائل الدرعية” للمالك إسطبل الحضن المركز الأول، والشوط الثالث للأفراس “مفتوح”، وحصدت المركز الأول الفرس “لمي العناية”، للمالك محمد آل زبيد، وخُصص الشوط الرابع لخيل الإنتاج “مفتوح”.

وحصد المركز الأول الجواد “سلطان الرياض”، للمالك عبدالله آل سعد، والشوط الخامس (الكأس) للخيل مواليد 2022 “مفتوح”، وحقق الجواد “مكاسر” للمالك عبدالله آل منصور المركز الأول.