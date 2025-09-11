أخبار السعودية

تفاصيل الحملة الجديدة من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

آياتي خيري

دشنت إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، حملة تعريفية بدليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية، التي تُعرف اختصارًا بـ (المعايير المضمونة)، وذلك بعد أن قامت مؤخرًا، بتحديث دليل هذه المعايير، لتحفيز مقدمي الخدمة على تحقيق مستويات مرتفعة من الجودة، وتعويض المستهلكين وطالبي الخدمة في حال عدم وفاء مقدمي الخدمة الكهربائية بحدود مستويات الخدمة المحددة في الدليل.

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أن هذه المعايير تُطبَّق على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية، وتشمل جميع فئات المستهلكين؛ بهدف تعزيز موثوقية الخدمة، وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتابعت الهيئة، أنه يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويض المنصوص عليه في الدليل، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو شكوى، سواء كان ذلك عبر إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية، أو من خلال التحويل المصرفي المباشر.

مجالات متنوعة

وشددت الهيئة على أن المعايير تُغطي مجالات عدة تشمل: إشعار المستهلك مسبقًا بالانقطاعات المخططة، وإعادة الخدمة في الوقت المحدد، سواء بعد الأعطال والانطفاءات الشاملة والانقطاعات المخططة، ومنع فصل التيار الكهربائي في الحالات التي يحظرها الدليل، ومدة إعادة الخدمة بعد السداد، وسرعة تنفيذ طلبات الإيصال والتعديل والتسجيل والإلغاء، إضافة إلى الرد على الشكاوى المتعلقة بالفواتير في المدة النظامية.

ودعت الهيئة، المستهلكين إلى الاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني: www.sera.gov.sa، أو التواصل معها عبر الرقم المجاني (19944)، أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

عن الكاتب:
