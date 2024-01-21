تفاصيل الجائزة الجديدة للهيئة العامة للموانيء

نجحت إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في إقتناص جائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية” في إطار حفل جوائز “إنترناشيونال فاينانس المالية” الذي أُقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الهيئة العامة للموانيء _ مصدر الصورة : عكاظ

وفازت إدارة الهيئة بالجائزة نتيجة ما حققته من جهود متسارعة في تطوير البنية التحتية للموانئ، حيث شهد عام 2023م وضع حجر أساس مشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وتدشين عدة مشاريع استراتيجية بمينائي الجبيل التجاري والصناعي لزيادة القدرة الاستيعابية.

وتكثف “موانئ” جهودها لتعزيز جاذبية الموانئ السعودية الاستثمارية، من خلال توقيع وتدشين ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز لوجستية جديدة باستثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال، وذلك في إطار أهدافها الرامية لتطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي إطار جهود موانيء في تسهيل إجراءات الصادرات والواردات وتعزيز الخدمات اللوجستية، وخطواتها الراسخة لدعم التجارة العالمية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات، أضافت “موانئ” بالشراكة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية 31 خدمة ملاحية جديدة، خلال عام 2023م تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إضافة لتوقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمكانة الموانئ السعودية بمجال النقل البحري، إقليمياً وعالميًا.

جاءت هذه الجائزة في سياق التقدير الدولي والإقليمي لجهود “موانئ” في دعم وتعزيز القطاع البحري، حيث حصدت الهيئة خلال 2023م على 7 جوائز إقليمية ودولية، تضمنت جائزة “أفضل ميناء في عام 2022” ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وجائزة “العلامة التجارية، وجائزة “ميناء العام” لميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى جائزة “التميز في تجربة العملاء، وجائزة “البنية التحتية المتقدمة”.

وفازت “موانئ” بجائزة “ندلب للتميّز 2023” عن فئة “أفضل الجهات تحقيقًا للإنجازات الدولية”، و”جائزة ندلب للتميّز 2023” عن فئة “أفضل الجهات تحقيقًا للاستثمارات”، وذلك تتويجًا لجهودها المساهمة في قفز المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات، وفق تصنيف 2023 Lloyd’s List لأكبر 100 ميناء بالعالم.

تجدر الإشارة إلى أن جوائز “إنترناشيونال فاينانس المالية” تهدف لتقدير مساهمة المنشآت والشركات المالية، إضافة إلى حوكمة الشركات والأنشطة التي تعود بالنفع على مجتمع التمويل العالمي، بالإضافة إلى أدائها المتميز في مجالات تخصصها، وهي تصدر عن مجلة تجارية ومالية متميزة تنشرها شركة “إنترناشيونال فاينانس للمطبوعات المحدودة” في المملكة المتحدة.