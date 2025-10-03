تفاصيل اجتماع مجموعة شركاء اليمن في ضيافة البرنامج السعودي

إستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماع مجموعة شركاء اليمن (YPG)، برئاسة مشتركة من المملكة المتحدة, ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومجموعة البنك الدولي، وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، والسفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، والسفير الألماني لدى اليمن توماس فريدريش، والسفير الياباني لدى اليمن يويتشي ناكاشيما، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك تعزيزًا لجهود التنسيق والتعاون بين المانحين لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

تصريحات الوزير اليمني

وتابع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني: “نثمّن ما قدمته المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وما أعلنته في سبتمبر 2025م عن تقديم دعم تنموي اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال، حرصًا من الأشقاء في المملكة على دعم اليمن اقتصاديًا وتنمويًا”.

من جانبها أثنت السفيرة البريطانية لدى اليمن, بدور المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني وأهمية ما أعلنت عنه المملكة بتقديم دعم اقتصادي وتنموي لليمن في سبتمبر 2025م وبما يقدم من مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما أشاد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن رئيس قطاع المشاريع والبرامج التنموية المهندس حسن العطاس على جهود جميع الدول والجهات المشاركة، مؤكدًا أهمية العمل التشاركي والتعاون البنّاء لتذليل التحديات، وتسريع التنمية في اليمن.

استضافة البرنامج السعودي

تأتي استضافة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لاجتماع مجموعة شركاء اليمن (YPG) للمرة الرابعة على التوالي، في مقره بمدينة الرياض، تعزيزًا للعمل التشاركي وتذليل مختلف التحديات في سبيل دفع عجلة التنمية في اليمن، وتوفير كل ما من شأنه خدمة الأشقاء اليمنيين واستقرار وازدهار اليمن بقيادة الحكومة اليمنية، وبما ينعكس على تحسين جميع مناحي الحياة في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وطرح البرنامج خلال الاجتماع جهوده ومشاريعه ومبادراته التنموية التي بلغت 265 في ثمانية قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية.