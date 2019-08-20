تفاصيل اجازة اليوم الوطني بالسعودية بعد الإعلان الرسمي عن مدتها

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أمس عن تفاصيل اجازة اليوم الوطني والذي تحتفل به المملكة العربية السعودية سنويًا، وهي الذكرى الخالدة لتوحيد كل أجزاء المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وكان ذلك في التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932 ميلادية، الموافق لـ 21 جمادي الأولى 1351 هجرية، ومنذ ذلك التاريخ والاحتفالات تُقام بشكل سنوي تخليدًا لذلك العمل، وابتهاجًا بتأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية.

اجازة اليوم الوطني

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن هذه الإجازة سوف تبدأ من يوم 20 إلى 23 سبتمبر، وبالتحديد بدءًا من نهاية دوام يوم 19 أي تستمر لمدة 4 أيام متواصلة، هذا وقد أعلنت الوزارة ذلك الموعد والمدة بشكل مبكر هذا العام حتى يمكن لمواطني السعودية الاستعداد والتخطيط من الآن لكيفية قضاء هذه الإجازة، والاحتفال باليوم الوطني على أكمل وجه، ومعنى ذلك أنها سوف تكون أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

وذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين السعوديين على حساب وزارة الخدمة المدنية على تويتر، تعليقًا على أيام اجازة اليوم الوطني حيث أكد المواطن أن يوم الجمعة أجازة رسمية، وأن الأحد سوف يقع بين أجازتين رسميتين، مما جعل مسئولي حساب الوزارة يردون عليه بأن العودة للعمل سوف تكون يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، وأن بداية الإجازة سوف يكون من نهاية دوام يوم الخميس أي أن يوم الجمعة من ضمن الأيام التي أعلنتها الوزارة مع يوم السبت أيضًا.