تفاصيل اتصال الأمير محمد بن سلمان بمحمد مخبر رئيس السلطة التنفيذية الإيراني للتعزية في وفاة رئيسي

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإجراء اتصال هاتفي اليوم مع رئيس السلطة التنفيذية الإيرانية بالإنابة “محمد مخبر”، للتعزية في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه.

ولي العهد يعزي إيران في وفاة رئيسها

ولي العهد يعزي إيران في وفاة رئيسها

وخلال الإتصال الهاتفي، أعرب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خالص تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له وعلى رأسهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

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كما أعرب رئيس السلطة التنفيذية الإيراني، عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، على مشاعره الطيبة، وأشاد ولي العهد السعودي بما وصلت إليه العلاقات الإيرانية السعودية، مؤكداً على مواصلة تعزيز التعاون والعلاق بين البلدين.