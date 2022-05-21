إدارة المرور توضح تفاصيل إعفاء مُلّاك المركبات التالفة من رسوم التجديد والغرامات، وتوضح خطوات طلب لوحة بشعار مميز

أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أن إعفاء مُلاك المركبات المهملة أو التالفة، لا يشمل سوى رسوم التجديد وغرامات التأخير فقط.

خطوات إعفاء مُلاك المركبات المهملة أو التالفة من غرامات التأخير

وكانت الإدارة العامة للمرور في المملكة قد دعت ملاك المركبات المهملة أو التالفة ممن يرغبون في إسقاطها عن سجلاتهم للاستفادة من المهلة التصحيحية التي أقرها مجلس الوزراء، والتي بدأت في الأول من مارس الماضي وتستمر لمدة عام كامل، وأوضحت المرور أنَّ إسقاط المركبات يتم من خلال تسليمها لأحد المحالّْ المرخص لها بيع المركبات التي تمَّ إلغاء تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك، مع تسليم لوحاتها ورخصة سيرها إلى إدارة المرور.

خدمة طلب لوحة بشعار مميز

وفي سياقٍ آخر كانت إدارة المرور في المملكة قد أوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر خطوات طلب لوحات بشعار مميز على لوحات المركبات، والتي يمكن إنهاء إجراءاتها إلكترونياً عبر منصة ⁧#أبشر⁩، من خلال مايلي:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من هنا. اختيار خدماتي ثمَّ خدمات. الذهاب إلى “المرور”، ثمَّ “تواصل”. اختيار طلب جديد. تقديم طلب اختيار إدارة التموين- خدمة طلب لوحة بشعار.