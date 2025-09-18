أخبار السعودية

تفاصيل إطلاق معرض “البحث والابتكار 25” بجامعة شقراء

آياتي خيري

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، بإفتتاح معرض “الملصقات البحثية والابتكارات 25″، الذي تنظمه عمادة البحث وريادة الأعمال في مقر الجامعة.

جهود جامعة شقراء لدعم البحث العلمي

جاء المعرض في إطار جهود الجامعة؛ لدعم البحث العلمي وتعزيز ريادة الأعمال، حيث يتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عرض مشاركاتهم العلمية والابتكارية، وإبراز إنجازات الجامعة بما يسهم في رفع تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

وأشاد عميد عمادة البحث وريادة الأعمال الدكتور محمد الرعوجي، بدعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في هذا الجانب, الذي أسهم في تحفيز الباحثين والمبتكرين، وتعزيز تفاعلهم مع برامج العمادة المصممة بعناية لتحويل الفكرة إلى تجربة ثم أثر، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير منصات علمية ترفع قدرات الطلاب والباحثين، وتدعم توجه المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

مجموعة من الملصقات البحثية

ويشمل المعرض، مجموعة من الملصقات البحثية والنماذج الأولية، التي تقدم حلولًا مبتكرة لمختلف التخصصات، حيث تعمل العمادة على نقل هذه التقنيات، وتأسيس شركات ناشئة، وتفعيل الشراكات التجارية والصناعية.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


