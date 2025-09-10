أخبار السعودية

تفاصيل إطلاق بنك التنمية الاجتماعية لـ “جادة ثون”

آياتي خيري

دشن بنك التنمية الاجتماعية عبر مبادرة “جادة 30″؛ التي تهدف لدعم وتحفيز ريادة الأعمال في بيئة مبتكرة تتماشى مع رؤية 2030، برنامج “جادة ثون في الجوف” والمتمثل في حدث تقني إبداعي يجمع نخبة من المبتكرين في بيئة محفزة للإبداع؛ لتطوير حلول رقمية مستدامة تُسهم في معالجة التحديات، واستثمار الفرص في منطقة الجوف، وذلك في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

بنك التنمية الاجتماعية

هدف الحدث

ويضع الحدث رواد الأعمال والمطورين للبرامج والتطبيقات والطلاب والخريجين هدفًا بجوائز نقدية تبلغ 10 آلاف ريال للمركز الأول مع خدمات احتضان مجانية لمدة 6 أشهر، و7 آلاف ريال للمركز الثاني مع خدمات احتضان مجانية لمدة 3 أشهر، و5 آلاف ريال مع خدمات احتضان مجانية لمدة 3 أشهر.

مسارات الحدث

وجاءت مسارات الحدث في مجال الزراعة والغذاء، ومجال الطاقة المتجددة، ومجال الخدمات اللوجستية؛ ويهدف إلى بناء نماذج عمل متكاملة عبر تدريب المشاركين على استخدام الأدوات والنماذج العملية؛ لبناء نموذج العمل التجاري، وتأهيل المشاركين عبر ورش عمل وجلسات إرشادية لتطوير مهارات ريادة الأعمال التقنية، ودعم مهارات المشاركين للحصول على التمويل والاستثمار، وتطوير الحلول التقنية لتحسين العمليات في المسارات الثلاثة (الزراعة والغذاء، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية).

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015


