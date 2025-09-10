تفاصيل إطلاق برنامج “السمعة الاستثمارية” بجامعة الملك سعود

دشن كرسي الدكتور إبراهيم المهنا لإعلام الطاقة والإعلام المتخصص بجامعة الملك سعود اليوم، برنامج “السمعة الاستثمارية” بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ وذلك من أجل ترسيخ سمعة استثمارية مستدامة تعكس البيئة التنافسية والفرص الواعدة التي تقدمها المملكة للمستثمرين العالميين.

محاور البرنامج

ويعتمد هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسة تشمل: البحث العلمي، وبناء القدرات، وتنمية الشراكات الإستراتيجية، والإنتاج الإعلامي المتميز، حيث يعمل فريق أكاديمي ومهني متخصص على إجراء بحوث علمية لقياس السمعة الاستثمارية وتأثيرها على القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي.

ويخطط البرنامج، لتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تستضيف خبراء محليين ودوليين في مجال إدارة السمعة والاستثمار، إلى جانب التعاون مع الجهات العامة والخاصة وغير الربحية لتعزيز الرسائل الإعلامية الداعمة للبيئة الاستثمارية في المملكة.

هدف البرنامج

وقال المشرف العام على الكرسي الدكتور مطلق المطيري أن البرنامج؛ يهدف لدعم وتعزيز رأس المال السمعي للمؤسسات الوطنية، مشددًا على أهمية السمعة كأصل غير ملموس يحفظ قيمة الدول والمنظمات في الأوقات الصعبة، مؤكدًا أن السمعة الجيدة لها دور أساسي في جذب الاستثمارات وتوجيه قرارات المستثمرين.

وأضاف أن البرنامج سيعمل على تطوير كفاءات إعلامية متخصصة لنقل الصورة للتحولات الاقتصادية غير المسبوقة في المملكة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رأس المال السمعي يتطلب إدارة إستراتيجية متواصلة وشاملة.