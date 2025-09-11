تفاصيل إطلاق أول منحة “فولبرايت” في المملكة

دشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالتعاون مع برنامج فولبرايت التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، منحة كاوست-فولبرايت للدراسات العليا.

أول مبادرة من نوعها

وتعتبر هذه المبادرة التحولية أول منحة فولبرايت في المملكة العربية السعودية لبرنامج يمنح درجة علمية، حيث تستقبل طالبتين أمريكيتين متميزتين إلى المملكة؛ لتعزيز التعاون عبر البحث والتبادل الأكاديمي.

وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس كاوست للتقدم المؤسسي أروى الأعمى، أن منحة كاوست–فولبرايت للدراسات العليا مبادرة إستراتيجية تعزز الأثر العالمي لكاوست، وتدعم الدبلوماسية الأكاديمية السعودية–الأمريكية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأشارت الأعمى إلى أن تواجد طلبة فولبرايت للحصول على درجة الماجستير الكاملة سيُكسبهم خبرة مباشرة في بيئة كاوست البحثية والتحولات الكبيرة الجارية في المملكة، بما يسهم في بناء جسور مهنية وثقافية طويلة الأمد, وعند تخرجهم، سيحملون معهم الإمكانات لدعم التنمية في السعودية والولايات المتحدة عبر البحث والابتكار.

من جانبه تحدث القنصل العام للولايات المتحدة في جدة رفيق منصور قائلًا: “منحة كاوست-فولبرايت للدراسات العليا هي الأولى من نوعها في المملكة، وتجسد القوة التحويلية لبرنامج فولبرايت في بناء جسور التواصل بين الأمم”.

شراكة قوية وهامة

وأكد أن هذه الشراكة الرائدة ستقوي الروابط الثقافية، وتعزز التعاون البحثي بين الولايات المتحدة والمملكة من خلال إتاحة الفرصة للطلبة الأمريكيين المتميزين لإجراء أبحاث متقدمة مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كاوست، وهي الجامعة التي تسهم بما نسبته 52% من الأبحاث المنشورة في الشرق الأوسط، ومن خلال هذه المبادرة يُفتح آفاقًا غير محدودة للشراكات الثنائية المستقبلية في مجالات العلوم والابتكار”.

ويمكن القول أن برنامج فولبرايت أبرز برامج التبادل الأكاديمي الدولية للحكومة الأمريكية، فمنذ تأسيسه عام 1946، أتاح البرنامج لنحو 450 ألف طالب وأكاديمي وفنان ومهني من مختلف التخصصات والدول, فرص التعليم والبحث والتدريس وإجراء البحوث في الخارج، ويُنظر إلى منحة فولبرايت باعتبارها من أرقى المنح الأكاديمية عالميًا، حيث تعكس التميز الأكاديمي والقدرة على القيادة وبناء الجسور الثقافية والعمل كسفير ثقافي، مما يفتح الأبواب أمام النمو الشخصي، والتواصل العالمي، وتولِّي المناصب المؤثرة في مختلف المجالات، حيث يشمل خريجو البرنامج شخصيات بارزة منهم 44 رئيس دولة أو حكومة, و 62 فائزًا بجائزة نوبل, و 93 حاصلًا على جائزة بوليتزر, و 82 زميلًا في مؤسسة ماك آرثر.

كما تقدم منحة فولبرايت دعم لرسالة كاوست في استقطاب المواهب العالمية ودفع حدود البحث العلمي عبر التخصصات، وتوفر برنامج ماجستير ممول بالكامل في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (ستيم) لمدة تتراوح بين 18 و 24 شهرًا، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, من خلال تعزيز الشراكات العالمية والاستثمار في التنمية القائمة على المعرفة والابتكار.

وتمنح “كاوست” بموقعها على البحر الأحمر واحتضانها لأكثر من 100 جنسية، الطلبة الأمريكيين نافذة فريدة على المملكة، وتعكس تنوع المجتمع البحثي العالمي, والنتيجة هي تجربة متعددة الثقافات تمتد إلى ما وراء الفصول الدراسية، وتتيح فهمًا متبادلًا وتبادلًا علميًا أوسع.

يُذكر أن “كاوست” أتاحت المزيد من المعلومات حول برنامج فولبرايت من خلال زيارة الرابط.