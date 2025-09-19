أخبار السعودية

تفاصيل إصدار أرامكو صكوك دولية دولارية بقيمة ضخمة

آياتي خيري

نجحت إدارة أرامكو السعودية في إتمام عملية إصدار صكوك دولية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي، حيث تضمن الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي، وحُدِد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

إصدار يتضمن شريحتين

وقالت أرامكو السعودية أن الإصدار يتضمن شريحتين: الشريحة الأولى: (1.5) مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2030، بمعدل ربح سنوي قدره (4.125%)، فيما بلغت الشريحة الثانية (1.5) مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2035، بمعدل ربح سنوي قدره (4.625%).

تعليق النائب التنفيذي للرئيس

ومن جانبه أوضح النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، أن هذا الإصدار الناجح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستوى المرونة المالية العالية لأرامكو السعودية، إضافة إلى قوة مركزها المالي، في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي، مبينًا أن تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية.

