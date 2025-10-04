تفاصيل إتفاقية التعاون بين “كاوست” والاتحاد السعودي للسهام

عقدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والاتحاد السعودي للسهام إتفاقية تعاون تهدف لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والابتكار وتطوير رياضة السهام في المملكة، بما يسهم في دعم الحراك الرياضي والعلمي وتمكين الكفاءات الوطنية.

وحضر نيابة عن الاتحاد السعودي للسهام في مراسم عقد الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، المهندس تركي محمد الدربي، فيما مثَّل كاوست نائب الرئيس لخدمات الحرم الجامعي والمدينة السكنية، المهندس عمر عطية، وتهدف الإتفاقية إلى التعاون في استضافة البطولات والمعسكرات الإعدادية، وتطوير برامج المشاركة المجتمعية، وتشجيع الاستثمارات والشراكات المحلية والدولية، إلى جانب دعم المبادرات البيئية المرتبطة بالاستدامة.

وتتضمن تنظيم مؤتمرات وورش عمل، وتعزيز الربط بين الاتحاد والشركات البحثية في كاوست لاكتشاف حلول مبتكرة في مجالات التكنولوجيا وعلوم الرياضة والبيولوجيا، وتولي الاتفاقية اهتمامًا خاصًا بالجانب التعليمي والتدريبي، من خلال إتاحة فرص تدريب مشتركة، وتوفير برامج أكاديمية متخصصة لطلاب وطالبات الجامعة، إضافة إلى اكتشاف ورعاية المواهب الشابة وتقديم فرص تعليمية لهم داخل كاوست.

وتتضمن الاتفاقية إجراء أبحاث علمية متقدمة تسهم في تحسين الأداء الرياضي ودراسة أثر النشاط البدني على الصحة، وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام كاوست بمد جسور التعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات العملية، بما يخدم تطور الرياضة والمجتمع معًا.