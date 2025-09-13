تفاصيل إتفاقية التعاون بين البريد السعودي والمغربي

أخبار السعودية

حضر معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) المهندس آنف بن أحمد أبانمي أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين والذي يقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2025م، الذي يجمع ممثلين عن 192 دولة؛ لمناقشة مستقبل القطاع البريدي، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

إجتماعات قوية بين الطرفين

وعقد أبانمي خلال مشاركته،  عدد من من الاجتماعات الثنائية مع قيادات بريدية بارزة؛ من أجل مناقشة مجالات التعاون المشترك في الابتكار البريدي، وتطوير خدمات الطرود، والتحول الرقمي، إضافة إلى مبادرات الاستدامة التي تواكب التوجهات العالمية، وبحث فرص التعاون في تطوير الخدمات البريدية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات؛ لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي في القطاع البريدي.

كما عقدت “سبل” إتفاقية تعاون مشترك مع بريد المغرب، حيث حضر التوقيع من الجانبين رئيس مؤسسة البريد السعودي، والمدير العام لبريد المغرب، حيث تهدف مذكرة التعاون إلى تقديم الخدمات البريدية للحجاج والمعتمرين، وتنمية تبادل المنتجات البريدية بمختلف أشكالها، واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة ذات الصلة بالجوانب التشغيلية الفنية في الخدمات البريدية، وتؤكد هذه المذكرة التزام سبل بتوسيع شراكاتها الإقليمية والدولية لتعزيز التكامل في الخدمات البريدية.

اهداف البريد السعودي

ويهدف البريد السعودي لتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية، ويصبح الجهة الرائدة والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، كمشغل وطني يمتاز بإمكانيات عالية في تقديم الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية على مستوى المنطقة.

