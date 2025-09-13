أخبار السعودية

تفاصيل إتفاقيات جمعية ترميم بمنتدى المشاريع المستقبلية

آياتي خيري

عقدت إدارة جمعية ترميم 8 اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع عددٍ من الشركات الوطنية والعالمية خلال منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته السابعة 2025، في إطار سعيها لتوسيع دائرة التعاون وتفعيل دورها في زيادة تنفيذ مشاريع الترميم والتأثيث، وتوفير حلول التنمية المتكاملة للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة.

جمعية ترميم

وتواجدت الجمعية في فعاليات المنتدى للمرة الخامسة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين؛ بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في مدينة الرياض، عبر مشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، مستعرضةً فرص التعاون والتكامل، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع منشآت قطاع المقاولات والبناء والتطوير العمراني.

وفي هذا السياق تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد الخالدي، مؤكدًا أن المشاركة المتجددة للجمعية في المنتدى تأتي استمرارًا لنهجها في بناء شراكات نوعية مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في الخدمات الإسكانية.

ونوه الخالدي إلى أن الاتفاقيات الموقعة تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في زيادة مشاريع الترميم والتأثيث وتوفير الخدمات اللوجستية والدعم التقني، بما يُحقق التكامل بين الجهود المجتمعية والتجارية لخدمة المستفيدين من برامج الجمعية.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى المشاريع المستقبلية يعتبر منصة رائدة تجمع المستثمرين والمطورين والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لاستعراض المشاريع المستقبلية، وتبادل الخبرات، وتوقيع الشراكات التي تُسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.