تفاصيل إتفاقيات جمعية ترميم بمنتدى المشاريع المستقبلية

عقدت إدارة جمعية ترميم 8 اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع عددٍ من الشركات الوطنية والعالمية خلال منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته السابعة 2025، في إطار سعيها لتوسيع دائرة التعاون وتفعيل دورها في زيادة تنفيذ مشاريع الترميم والتأثيث، وتوفير حلول التنمية المتكاملة للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة.

وتواجدت الجمعية في فعاليات المنتدى للمرة الخامسة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين؛ بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في مدينة الرياض، عبر مشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، مستعرضةً فرص التعاون والتكامل، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع منشآت قطاع المقاولات والبناء والتطوير العمراني.

وفي هذا السياق تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد الخالدي، مؤكدًا أن المشاركة المتجددة للجمعية في المنتدى تأتي استمرارًا لنهجها في بناء شراكات نوعية مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في الخدمات الإسكانية.

ونوه الخالدي إلى أن الاتفاقيات الموقعة تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في زيادة مشاريع الترميم والتأثيث وتوفير الخدمات اللوجستية والدعم التقني، بما يُحقق التكامل بين الجهود المجتمعية والتجارية لخدمة المستفيدين من برامج الجمعية.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى المشاريع المستقبلية يعتبر منصة رائدة تجمع المستثمرين والمطورين والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لاستعراض المشاريع المستقبلية، وتبادل الخبرات، وتوقيع الشراكات التي تُسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.