تفاصيل أزمة البصل في المملكة العربية السعودية

أكد اتحاد الغرف السعودية بمختلف قطاعاته وفئاته أن الغرف التجارية في المدن والمحافظات توجد بها أزمة في محصول البصل، بالإضافة إلى ارتفاع سعره في العديد من الأسواق حول العالم، كما أن مشكلة نقص البصل مشكلة عالمية، وليست حصرًا على السوق السعودي بحد ذاته.

وقامت وكالة «واس» بالإعلان عن أن السوق السعودي غير معرض لنقص المحصول من البصل وذلك من خلال بيان صحفي لها حيث وصل إجمالي الاستهلاك من المحصول حوالي 702 ألف طن في عام 2023، كما شارك الإنتاج المحلي بحوالي 365 ألف طن، والذي يمثل 52 في المئة، وهذه الكمية غطت العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.

وأكد أيضاً اتحاد الغرف إلى أن مشكلة نقص البصل خفضت واردات المملكة العربية السعودية من البصل من بعض الدول، وأكدت على أن لجنة وفرة السلع الغذائية قامت بدراسة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية بالاتحاد والتي كان لها أثر على قرار إحدى الدول المصدرة بحظر صادرات البصل 3 أشهر.

خطة الدولة لحل أزمة البصل

قامت الدولة بتشجيع وتحفيز كافة المزارعين من أجل زراعة البصل وذلك لحل أزمة البصل داخل الدولة وكان التشجيع من خلال تقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لتشغيل العمال، بالإضافة إلى أنها حثت التجار المستوردين للبصل والمزارعين المحليين في شهر أكتوبر الماضي، على اتخاذ القرارات المناسبة لإتاحة البصل بصورة دائمة داخل المملكة، كما حثتهم على أن يقوموا بالبحث على مصادر متعددة لاستيراد البصل من عدة دول حول العالم.

توقعات الاتحاد لشهر فبراير

وكان توقع اتحاد الغرف للشهر الحالي هو استقرار في أسعار البصل، بالإضافة إلى توفيره بالسوق السعودية مع بداية حصاد الإنتاج المحلي بما يضمن تغطية حاجة السوق.