ياسر الرميان رئيساً لمجلس إدارة شركة “أرامكو” السعودية

يقدم لكم موقع نجوم مصرية خبر تعيين ياسر الرميان في منصب رئيس مجلس إدارة “أرامكو” السعودية صدر اليوم قرار بتعيين ياسر عثمان الرميان في منصب رئيس مجلس إدارة شركة “أرامكو” السعودية للنفط والغاز الطبيعي ويقع المركز الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران ويبلغ عدد موظفي الشركة أكثر من 65 ألف موظف ومالك الشركة هي السعودية

نبذة عن شركة أرامكو

هي شركة سعودية تعمل في مجال البتروكيماويات والزيت والغاز الطبيعي والتنقيب عن البترول وتكريره وتوزيع وتسويق وشحن البترول، وتعتبر شركة أرامكو وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لصحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية، ووصلت قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، وتم تأميم الشركة في عام 1988م

من هو ياسر عثمان الرميان ؟

ولد ياسر الرميان في العام 1970م ونال شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل في السعودية وتخرج من كلية هارفارد في الولايات المتحدة قسم الإدارة العامة وتولي ياسر الرميان العديد من المناصب الإدارية والقيادية الرفيعة حيث شغل منصب رئاسة صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية وشغل منصب مديرًا للوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي وشغل منصب رئيس قوائم الأوراق المالية في هيئة السوق المالية، وعُين رئيسًا تنفيذيًا في شركة الخليج للاستثمار منصب الرئيس التنفيذي،كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في السعودي الفرنسي كابيتال ….

وفي نهاية الأمر تعيين ياسر الرميان رئيساً جديداً لمجلس إدارة “أرامكو“