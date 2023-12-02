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تعليم نجران تطالب طلاب الثانوية بالإنضمام ل “الأولمبياد الوطني للتاريخ”

آياتي خيري

نصحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمشاركة في الأولمبياد الوطني للتاريخ، الذي ينظم سنوياً بالتعاون بين دارة الملك عبدالعزيز، ووزارة التعليم، للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية في المعلومات التاريخية للمملكة.

إدارة تعليم نجران

مبنى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران _ مصدر الصورة: منصة إكس

وقالت الإدارة أن المسابقة تأتي من رؤية المملكة 2030، وتسعى لإبراز المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على تاريخ العالم، وما فيه من أحداث وحضارات وثقافات.

وأكد بيان الإدارة أن موضوعات الأولمبياد تتمحور حول المعلومات التاريخية للمملكة في المجالات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، وسِّيَر الأعلام، والموروث الشعبي، والعلوم والتكنولوجيا.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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