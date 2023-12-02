تعليم نجران تطالب طلاب الثانوية بالإنضمام ل “الأولمبياد الوطني للتاريخ”

نصحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمشاركة في الأولمبياد الوطني للتاريخ، الذي ينظم سنوياً بالتعاون بين دارة الملك عبدالعزيز، ووزارة التعليم، للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية في المعلومات التاريخية للمملكة.

مبنى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران _ مصدر الصورة: منصة إكس

وقالت الإدارة أن المسابقة تأتي من رؤية المملكة 2030، وتسعى لإبراز المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على تاريخ العالم، وما فيه من أحداث وحضارات وثقافات.

وأكد بيان الإدارة أن موضوعات الأولمبياد تتمحور حول المعلومات التاريخية للمملكة في المجالات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، وسِّيَر الأعلام، والموروث الشعبي، والعلوم والتكنولوجيا.