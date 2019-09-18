تعليم مكة.. رابط التقديم على الوظائف الجديدة الآن

بدأت إدارة تعليم مكة، اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019، تلقي طلبات التقديم على الوظائف الخالية التي أعلنت عن توافرها وتحتاج لشغلها على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور ( أ ).







التقديم على وظائف تعليم مكة

ونوهت إدارة تعليم مكة على من يمتلك الرغبة في التقدم للوظائف وشغل إحداها مع توافر الشروط التي سنستعرضها في هذا التقرير فيه، أن يتقدم عبر الموقع الإلكتروني للإدارة والتابع لوزارة التعليم السعودية ابتداء من اليوم الأربعاء والموافق 26 من شهر المحرم 1441 هجريا ولمدة سبعة أيام.







رابط التقديم على وظائف تعليم مكة

ويمكنك الآن التقدم لوظائف إدارة تعليم مكة عبر الرابط من هنا.

ومن المنتظر بعد إغلاق باب التقديم بحسب الإدارة أن يتم الكشف عن أسماء المقبولين لشغل الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، لإجراء المقابلة الشخصية، على أن يكون الاستعلام عبر موقع الإدارة.

ولفت البيان الصادر عن إدارة تعليم مكة إلى أن الطلبات الورقية والإلكترونية السابقة للتوظيف تعتبر لاغية.







شروط وظائف تعليم مكة

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

شروط التقديم على وظائف إدارة تعليم مكة

ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

أن يكون مقر السكن في مدينة (مكة المكرمة) مع إحضار ما يثبت ذلك، حسب رأي لجنة التوظيف.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (35) عامًا لمدارس البنات ولا عن (25) عام لمدارس البنين.

اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

أن يكون جمع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

أن يكون لائقًا طبيًا.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة او لديه سوابق.