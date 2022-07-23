وفق عددٍ من الإضاءات والملاحظات الهامة، “تعليم مكة” تُعلن فتح التسجيل في نظام نور لحركة النقل الداخلي 1444

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، عن فتح باب التسجيل في نظام نور لحركة النقل الداخلي للعام 1444هـ، موضحة الجدول الزمني الخاص بالتسجيل وتاريخ الإغلاق وإعلان النتائج.

إدراج جميع الشرائح لكافة المعلمين والمعلمات

وأوضحت الإدارة التعليمية في مكة المكرمة أنَّها قامت بإدراج جميع شرائح القطاع لكافة المعلمين والمعلمات في المدارس المغلقة بسبب الطفولة المبكرة أو قلة العدد في حركة النقل الداخلي، وسيجدها المعلمون موجودة في حسابات نظام نور، حيث أتاحت الإدارة للمعلمين تسجيل رغبات مدارس بالإضافة لترتيب الشرائح.

نقاط هامة عند ترتيب الرغبات في نظام نور

ولفتت الإدارة التعليمية في مكة المكرمة إلى مجموعة من النِّقَاط الهامة عند ترتيب الرغبات وهي على الشكل التالي:

تسجيل ما يريد المعلم من رغبات المدارس حيث يُمكن اختيار المدرسة بالاسم حتى 20 رغبة. ترتيب جميع شرائح القطاع وفق رغبتهم وعدم الاكتفاء بترتيب عدد محدد منها. الحرص على التأكد من الترتيب النهائي للرغبات بدقة. أوضحت الإدارة أنَّ الشريحة في حركة النقل تعني نطاق جغرافي محدد، وتحتوي على مدارس من جميع المراحل (ابتدائي، متوسط، وثانوي)، وسيفاضل المعلم على جميع مدارس الشريحة وفق مرحلة مؤهلة وقانون الحركة. كما طالبت الإدارة، المعلم الذي يسمح له مؤهله بأن يُفاضل على جميع المراحل الدراسة، بتسجيل رغبات النقل إلى المدارس المناسبة له في المراحل المتوسطة والثانوية ولا يكتفي بتسجيل مدارس ابتدائية فقط. برنامج نور سوف يعمل على سد احتياج المرحلة المتوسطة والثانوية أولاً وفق مرحلة مؤهل المعلم في البكالوريوس وقانون الحركة.

موعد التسجيل والجدول الزمني للنتائج في نظام نور

وحددت تعليم مكة موعد التسجيل في نظام نور ابتداءً من 25-12-1443 وحتى 2-1-1444 هـ، بينما يتمُّ إعلان نتيجة النقل الداخلي على النظام يوم 13-1-1444هـ، لافتة إلى أن فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة النقل الداخلي تبدأ 13-1 حتى 15 -1، قبل اعتماد نتيجة النقل الداخلي يوم 16-1-1444هـ، حيث يباشر جميع المنقولين خارجياً وداخلياً اعتباراً من عودة المعلمين والمعلمات.