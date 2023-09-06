“تعليم مكة” تعلن ضم 3 مدارس لهذا السبب

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عن قرارها بضم طالبات المدرسة الـ 115 الابتدائية إلى مدرسة 53 الابتدائية بميزانية 18 فصلاً دراسيًا، كما شمل القرار ضم طالبات الابتدائية 77 مع طالبات الابتدائية 15 بميزانية 14 فصلاً دراسيًا.

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ويأتي هذا القرار بهدف التخلص من مبنيين مستأجرين وتسليمهما لمالكيهما، كما تم تحويل طالبات ابتدائية خولة بنت عاصم للعمل في الفترة الصباحية مع طالبات الابتدائية 22.

كما يحقق هذا القرار الاستثمار الأمثل للمباني التعليمية ورفع الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن التخلص من المباني المستأجرة والمدارس التي تعمل في الفترة المسائية.