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“تعليم مكة” تعلن ضم 3 مدارس لهذا السبب

جيهان مصطفى

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عن قرارها بضم طالبات المدرسة الـ 115 الابتدائية إلى مدرسة 53 الابتدائية بميزانية 18 فصلاً دراسيًا، كما شمل القرار ضم طالبات الابتدائية 77 مع طالبات الابتدائية 15 بميزانية 14 فصلاً دراسيًا.

- صورة 1 - "تعليم مكة" تعلن ضم 3 مدارس لهذا السبب

وزارة التعليم - مصدر الصورة: حساب وزارة التعليم على موقع X

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ويأتي هذا القرار بهدف التخلص من مبنيين مستأجرين وتسليمهما لمالكيهما، كما تم تحويل طالبات ابتدائية خولة بنت عاصم للعمل في الفترة الصباحية مع طالبات الابتدائية 22.

كما يحقق هذا القرار الاستثمار الأمثل للمباني التعليمية ورفع الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن التخلص من المباني المستأجرة والمدارس التي تعمل في الفترة المسائية.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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