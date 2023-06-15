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تعليم مكة: الإجازة الصيفية للمعلمين تبدأ اليوم

محمد رضا

أعلن تعليم مكة المكرمة اليوم عن الإجازة الصيفية للمعلمين ومن المقرر أن تبدأ الإجازة من نهاية اليوم الخميس الموافق 15-6-2023، حيث يكون اليوم هو آخر يوم دوام لمعلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية وبالأخص معلمو مدينة مكة المكرمة التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444ه‍، ومن الجدير بالذكر أن هناك شرطا أساسيا للتمتع بإجازة المعلمين، وهي أن تكون المدرسة التابع لها المعلم أو المعلمة ضمن المدارس التي قد أنهت امتحاناتها واختباراتها النهائية وكل ما يتعلق بها، التي تخص الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

- صورة 1 - #اخبار_السعودية | إجازة الطلاب | إجازة المعلمين

قرار التعليم بتعجيل فترة الامتحانات

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ومن الجدير بالذكر أيضا أن منطقة تعليم مكة المكرمة وبعض المناطق التعليمية الأخرى مثل منطقة الكامل، الجموم، بحرة، قد أعلنت عن تقديم الاختبارات النهائية النظرية والعملية نتيجة ظروف موسم الحج الحالي الذي تشهده المملكة.

تعليم مكة: الإجازة الصيفية للمعلمين تبدأ اليوم
تعليم مكة: الإجازة الصيفية للمعلمين تبدأ اليوم.

موعد إجازة الطلاب في المملكة للعام الدراسي الحالي

ومن جانبها فقد حددت وزارة التعليم السعودية إجازة الطلاب للعام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن الطلاب سوف يحصلون على الإجازة الخاصة بهم بداية من الأسبوع القادم، وخصوصا وبالتحديد في يوم 22 من شهر يونيو الجاري للعام 2023، والذي يوافق 12 من شهر ذي الحجة 1444 على التقويم الهجري، وتستمر الإجازة الرسمية من التعليم للطلاب لمدة 70 يوماً توالياً، حيث تنتهي إجازة العام الدراسي للعام المنقضي بالتحديد في يوم 28-8-2023، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد 1445ه‍ للطلاب والمعلمين.

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محمد رضا

محمد رضا مهندس جيولوجي "جامعة الأزهر بأسيوط"، احب الكتابة منذ الصغر، ومحرر في موقع نجوم مصرية، نسعى دائماً في موقع نجوم مصرية إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة، مع مراعاة تقديمها للقارئ بأسهل طريقة ممكنة، أحب القرآن الكريم وأعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى كرة القدم وكتابة بعض القصص القصيرة، وقراءة بعض المقتطفات التاريخية عن الحضارات القديمة، في أوقات الفراغ.

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