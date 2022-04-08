تعليم عسير: «طالب يعتدي بالضرب على معلم» غير صحيح.. ونشطاء يعترضون

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «طالب يعتدي بالضرب على معلم» غير صحيح، وفسرت الواقعة إلى جماهير الشعب السعودي الذي أثار غضبه مقطع الفيديو المشار إليه أمام إحدى مدارس خميس مشيط، والذي انتشر بين جنبات تويتر وفيسبوك، وغيره من مواقع التواصل انتشار النار في الهشيم، وأوضحت إدارة تعليم عسير أن الفيديو الذي تم انتشاره تحت هذا العنوان، إنما كان لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس خميس مشيط بعد الانصراف من المدرسة بعد ظهر أمس الأول، وأن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة في وقتها، وأنهت الخلاف بين الطالبين، وأخذ التعهدات بحقهما.

جاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي لإدارة تعليم عسير في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

إثارة الرأي العام وتضليله

وبعد أن أعلنت المدرسة، أنها طبقت اللوائح والأنظمة، المتعلقة بمثل هذه الحالات، ختمت البيان بالتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية، فيما يتعلق بتصوير الحادثة، ونشرها وإثارة الرأي العام، وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة.

نشطاء يعترضون

واعترض أحد نشطاء تويتر على تغريدة «إدارة تعليم عسير»، ويدعى أبو عبدالله، وقال معترضا ومستفهما:

“‏‎متى اصبحت ادارة المدرسة فرع للشرطة والنيابة العامة لكي تاخذ تعهدات هناك اعتداء صريح ويوجد حق عام ؟؟؟ لماذا لم يفتح محضر بالواقعة لدى الشرطة ؟؟”

متى اصبحت ادارة المدرسة فرع للشرطة والنيابه العامة لكي تاخذ تعهدات هناك اعتداء صريح ويوجد حق عام ؟؟؟ لماذا لم يفتح محضر بالوقعه لدى الشرطة ؟؟ — ابو عبدالله ..🇸🇦 (@m2z2_1) April 8, 2022

وما إن رد أبو عبد الله على تغريدة إدارة عسير، إلا وانهالت عليه الردود بين مؤيد له ومعارض.