تعليم ظهران الجنوب ينصح الطلاب بالتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة
وجهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير ، ممثلة بإدارة الموهوبين (بنين – بنات) دعوتها لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي ” أذكى” ويستمر حتى الـ 28 نوفمبر، والمقام بالشراكة بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).
وأكدت إدارة تعليم ظهران الجنوب أن الأولمبياد يستهدف طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ويسعى لاكتشاف الموهوبين من طلاب التعليم العام في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي.