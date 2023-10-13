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تعليم ظهران الجنوب ينصح الطلاب بالتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة

آياتي خيري

وجهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير ، ممثلة بإدارة ‏الموهوبين (بنين – بنات) دعوتها لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية ‏للتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي ” ‏أذكى” ويستمر حتى الـ 28 نوفمبر، والمقام ‏بالشراكة بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء ‏الاصطناعي (سدايا) ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة ‏والإبداع (موهبة).

تعليم ظهران

مبنى إدارة تعليم ظهران الجنوب _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وأكدت إدارة تعليم ظهران الجنوب أن الأولمبياد يستهدف طلاب ‏وطالبات ‏المرحلة المتوسطة والثانوية ‏ويسعى لاكتشاف ‏الموهوبين من طلاب التعليم العام في التفكير الحسابي للتحليل ‏ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء ‏الاصطناعي.‏

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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