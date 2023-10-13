تعليم ظهران الجنوب ينصح الطلاب بالتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة

وجهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير ، ممثلة بإدارة ‏الموهوبين (بنين – بنات) دعوتها لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية ‏للتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي ” ‏أذكى” ويستمر حتى الـ 28 نوفمبر، والمقام ‏بالشراكة بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء ‏الاصطناعي (سدايا) ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة ‏والإبداع (موهبة).

مبنى إدارة تعليم ظهران الجنوب _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وأكدت إدارة تعليم ظهران الجنوب أن الأولمبياد يستهدف طلاب ‏وطالبات ‏المرحلة المتوسطة والثانوية ‏ويسعى لاكتشاف ‏الموهوبين من طلاب التعليم العام في التفكير الحسابي للتحليل ‏ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء ‏الاصطناعي.‏