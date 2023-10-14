أخبار السعودية

تعليم رفحاء يدعوا الطلاب للتسجيل في “أذكى “

آياتي خيري

وجه تعليم محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ‏للتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي 2024″ ‏أذكى”، بالشراكة بين وزارة التعليم وسدايا وموهبة، والذي يستمر حتى 28 نوفمبر المقبل‏، ويستهدف اكتشاف ‏الموهوبين من طلاب التعليم العام في التفكير الحسابي للتحليل ‏ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء ‏.

تعليم رفحاء

مبنى وزارة التعليم السعودية

تجدر الإشارة إلى أن الأولمبياد يمر بعدة مراحل وفقاً لجدول زمني محدد، بدءاً من إتمام التسجيل، والاختبار التأهيلي، والتعرف على بيئة الاختبار، وصولاً إلى اختبار المرحلة الأولى لأذكى، ثمَّ التدريب للتأهيل للمرحلة الأخيرة، ويختتم باختبار المرحلة الثانية وإعلان النتائج.

Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل