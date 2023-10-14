تعليم رفحاء يدعوا الطلاب للتسجيل في “أذكى “

وجه تعليم محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ‏للتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي 2024″ ‏أذكى”، بالشراكة بين وزارة التعليم وسدايا وموهبة، والذي يستمر حتى 28 نوفمبر المقبل‏، ويستهدف اكتشاف ‏الموهوبين من طلاب التعليم العام في التفكير الحسابي للتحليل ‏ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء ‏.

مبنى وزارة التعليم السعودية

تجدر الإشارة إلى أن الأولمبياد يمر بعدة مراحل وفقاً لجدول زمني محدد، بدءاً من إتمام التسجيل، والاختبار التأهيلي، والتعرف على بيئة الاختبار، وصولاً إلى اختبار المرحلة الأولى لأذكى، ثمَّ التدريب للتأهيل للمرحلة الأخيرة، ويختتم باختبار المرحلة الثانية وإعلان النتائج.