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“تعليم جازان” يطالب الطلبة بالمشاركة في جائزة المستثمر الذكي الخليجي

آياتي خيري

طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي، الطلاب والطالبات بالمشاركة في جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي أطلقتها هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحفيز المشاركين على إيجاد محتوى توعوي وإنتاج مواد إبداعية تسهم في إثراء المحتوى في ثقافة التعاملات المالية والاستثمارية.

تعليم جازان

الإدارة العامة للتعليم بجازان _ مصدر الصورة: منصة إكس

وفي هذا السياق قالت الإدارة أن الجائزة تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي وبرامج التربية الخاصة في أربعة مسارات هي: الفيديو والرسم والتصوير والكتابة، بتقديم أفكار إبداعية في الادخار والإنفاق السليم والمال والعملات والتخطيط المالي والتوفير والحصالة والتبذير والإسراف والمصروف والاستثمار ، فيما يتم التسجيل عبر موقع ملم mulimgcc.org .

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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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