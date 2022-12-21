تعليم جازان تنظم لقاءً تثقيفياً عن برنامج «ريالي» لنشر ثقافة الوعي المالي

نظمت الإدارة العامة للتعليم بجازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي بقسم البرامج العامة والتدريب، اللقاء التثقيفي لبرنامج «ريالي» لنشر ثقافة الوعي المالي بين صفوف الطلاب للعام 1444ه‍، وكان ذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية بمنطقة جازان، وفي مقدمتهم المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ ملهي بن حسن عقدي، كما حضرت الاستاذة رحاب بنت زيلعي مسلم، وهي المساعد المكلف للشؤون التعليمية بنات للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان، والأستاذ الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.

ورحب مدير عام التعليم بالمنطقة في بداية اللقاء بالرئيس التنفيذي للبرنامج، رئيس شركة سدكو، وبمدربي سفراء “ريالي” ومسؤولي الشركة، والمعلمين والمعلمات سفراء برنامج ريالي، ورواد ورائدات النشاط الطلابي، ونوه معاليه بأهمية “ريالي” للوعي المالي في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة الوعي المالي، وضرورة نشر ثقافة الادخار لدى أوساط الطلاب والطالبات في المجتمع التعليمي، وكذلك إكسابهم مهارات التخطيط المالي والإدارة المالية، وتبني مفهوم الإستقلال المالي.

منصة “ريالي”

ويستهدف برنامج “ريالي” للوعي المالي العام 1444، طلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية، وذلك في المدارس بنوعيها الأهلية والحكومية، وبرامج التربية الخاصة عبر مرحلتين للمسابقة.

المرحلة الأولى: وفيها يتم تدريب سفراء البرنامج، وتسجيل الطلاب والطالبات عبر “ منصة ريالي “، وحضورهم إلى الأنشطة التدريبية في المنصة.

وفيها يتم تدريب سفراء البرنامج، وتسجيل الطلاب والطالبات عبر “ “، وحضورهم إلى الأنشطة التدريبية في المنصة. المرحلة الثانية: وفيها تكون المنافسات الطلابية حول ثقافة التخطيط المالي، والادخار.

ويتم تنفيذ تحديات المسابقة للطلاب والطالبات وفقاً للمرحلة الدراسية، حيث يتمثل التحدي في المرحلة الثانوية في نشر ثقافة الادخار في المدرسة، بينما في المرحلة المتوسطة، فيتمثل التحدي في قصص النجاح بحيث تكون المشاركة بقصة نجاح للطالب حول نجاحه في الادخار.

وفي المرحلة الابتدائية، يكون التحدي في نشر الثقافة المالية والادخار عبر رسوم وأشغال فنية معبرة عن الادخار.

جدير بالذكر، أن لقاء جازان استهدف أكثر من 500 من سفراء وسفيرات برنامج “ريالي”.