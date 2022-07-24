التفاصيل والخطة الزمنية.. “تعليم الرياض” تُعلن فتح التسجيل في نظام نور لحركة النقل الداخلي 1444

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، انطلاق التقديم على إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، اعتباراً من اليوم الأحد وفق خُطَّة زمنية مُحددة.

نظام نور يتيح إدخال رغبات النقل الداخلي

وأوضحت تعلم الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المُصغَّر “تويتر”، الخطة الزمنية المُعتمدة لإجراءات النقل الداخلي، التي بدأت اليوم الأحد بفتح نظام نور إدخال رغبات النقل الداخلي، وتستمر حتى الأحد 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو الجاري.

موعد إعلان النتائج واعتماد الإجراءات

كما حدَّدت الإدارة موعد إعلان نتيجة النقل الداخلي على النظام لتكون يوم الخميس 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس المقبل، قبل أن تبدأ فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة إجراءات النقل يوم 13 محرم وتستمر لمدة 3 أيام، حيث يتم اعتماد إجراءات النقل الداخلي يوم الأحد 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس المقبل، ويباشر جميع المنقولين داخلياً وخارجياً يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ.

نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية 1443 هـ

وكانت وزارة التعليم في المملكة قد أعلنت أمس السبت، نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، التي اعتمدت مجموعة من المعايير والأسس بهدف سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، إضافة إلى تحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم بما يُحقق مصلحة التعليم.

ووفقاً للوزارة، فقد شملت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، بما يعادل 39% من نسبة المُتقدِّمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل.

يُذكر أنَّ إدارة تعليم مكة المكرمة، كانت قد أعلنت أيضاً عن فتح باب التسجيل في نظام نور لحركة النقل الداخلي للعام 1444هـ، موضحة الجدول الزمني الخاص بالتسجيل وتاريخ الإغلاق وإعلان النتائج، ويمكن الإطلاع على الخطة الزمنية والضوابط من هنا.