تعليق جميع رحلات طيران ناس من وإلى مطار الخرطوم الدولي

أعلنت شركة “طيران ناس” قبل قليل تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطار الخرطوم الدولي، وذلك بسبب الاعتداء الذي تعرضت له طائرة الخطوط السعودية من طراز إيرباص A330 صباح اليوم السبت في المطار، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن هذا القرار جاء نظرًا للظروف الحالية في العاصمة السودانية، وسيتم إبلاغ المسافرين بأي تحديثات لاحقًا، ويمكنهم التواصل مع خدمة العملاء للحصول على المزيد من المعلومات حول رحلاتهم.

وفي ذات السياق، أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السودان، عقب حادث الاعتداء على طائرتها في مطار الخرطوم الدولي، ووفقًا للبيان الذي أصدرته الشركة، فإن طائرتها تعرضت للحادث في مطار الخرطوم الدولي، حيث كانت تستعد للإقلاع باتجاه الرياض صباح اليوم السبت في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينتش.