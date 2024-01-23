تعليق السعودية على إمكانية إرسالها قوات إلى غزة ضمن قوة عربية

خلال حوار أجرته شبكة “سي إن إن”، أدلى وزير الخارجية السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، بتصريحات تناولت إمكانية مشاركة المملكة العربية السعودية كجزء من قوة عربية محتملة، تدخل لتحل محل الإسرائيليين وتحقق الاستقرار في غزة.

القوات المسلحة السعودية - مصدر الصورة: وكالات

وفي رده على سؤال حول الخطوة التالية وإمكانية مشاركة المملكة في هذا الصدد، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الحل الحقيقي يكمن في التركيز على حل القضية الفلسطينية بشكل عام وليس فقط على غزة.

📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan : جميع الدول العربية أبدت استعدادها للحديث عن حل ويشمل ذلك كيفية إدارة الوضع في غزة طالما أنه جزء من صورة أكبر #المملكة_في_دافوس 🇸🇦 pic.twitter.com/AyJ1GRN2QO — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 22, 2024

وأكد أن جميع الدول العربية تظهر استعدادها للتحدث عن حل شامل لإدارة الوضع في غزة، كجزء من إيجاد مسار يؤدي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويمنح الشرعية للتعامل مع هذه القضية بشمول ووضوح.

وعلى الرغم من ذلك، أشار الوزير إلى أن تقديم فرصة حقيقية للفلسطينيين يستلزم تحمل الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية للمسؤولية الكاملة في هذا الصدد.