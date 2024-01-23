أخبار السعودية

تعليق السعودية على إمكانية إرسالها قوات إلى غزة ضمن قوة عربية

أسامة محمد

خلال حوار أجرته شبكة “سي إن إن”، أدلى وزير الخارجية السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، بتصريحات تناولت إمكانية مشاركة المملكة العربية السعودية كجزء من قوة عربية محتملة، تدخل لتحل محل الإسرائيليين وتحقق الاستقرار في غزة.

تعليق السعودية على إمكانية إرسالها قوات إلى غزة ضمن قوة عربية

القوات المسلحة السعودية - مصدر الصورة: وكالات

وفي رده على سؤال حول الخطوة التالية وإمكانية مشاركة المملكة في هذا الصدد، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الحل الحقيقي يكمن في التركيز على حل القضية الفلسطينية بشكل عام وليس فقط على غزة.

وأكد أن جميع الدول العربية تظهر استعدادها للتحدث عن حل شامل لإدارة الوضع في غزة، كجزء من إيجاد مسار يؤدي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويمنح الشرعية للتعامل مع هذه القضية بشمول ووضوح.

وعلى الرغم من ذلك، أشار الوزير إلى أن تقديم فرصة حقيقية للفلسطينيين يستلزم تحمل الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية للمسؤولية الكاملة في هذا الصدد.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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