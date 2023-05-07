“عاجل” تعليق الدراسه غدا الأحد بسبب سوء الاحوال الجوية في تلك المنطقة.. وتحويلها عن بُعد

وزارة التعليم السعودي تعمل على توفير جميع الأمور التي تتعلق بسير العملية التعليمية، كما منحت الإدارات الخاصة بها إمكانية تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وخشيةً على سلامة وصحة الطلاب من هطول الأمطار، لذا قررت إداراة من بعض الإدارات عن تعليق الدراسة غدًا الأحد لكي تتلاشي تعرض الطلاب لتلك الأمر وبناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

الدراسة في السعودية

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في كافة مدارسها بسبب سوء الأحوال الجوية وبناءً على التقارير من قبل المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في الإدارات التعليمية داخل المدارس، وتم تحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي.