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تعليق الدراسة في جدة يوم غدٍ الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية

محمد صبحي

أعلنت إدارة تعليم جدة، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس جدة يوم غدٍ الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وجاء قرار تعليق الدراسة بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد، التي أكدت أن مدينة جدة ستشهد هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، مما قد يتسبب في حدوث سيول وعواصف رعدية.

وأكدت إدارة تعليم جدة أن الدراسة ستستمر إلكترونيًا يوم غدٍ الخميس، كما سيتم تعليق جميع الأنشطة المدرسية، بما في ذلك الفصول الصيفية وبرامج التطوير المهني للمعلمين.

وأهابت إدارة تعليم جدة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.


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محمد صبحي

انا محمد صبحي احب التدوين وكتابه المحتوي وعملت علي اكثر من موقع منها موقع نجوم مصرية

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