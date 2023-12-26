تعليق الدراسة في المدارس المسائية بسبب الأحوال الجوية بمكة المكرمة

بسبب سوء حالة الأحوال الجوية وحرصا على سلامة الطلاب والتلاميذ والمعلمين والعاملين بالمدارس، أعلنت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة المسائية والليلية.

وجاء في قرار الإدارة التوضيح التالي:- أنه بناء على ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية وحرصا من“ تعليم مكة ”على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة اليوم وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي عن اليوم الثلاثاء 13-06-1445ه وذلك في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة؛ وأيضا في محافظات: الجموم ، بحرة، الكامل.