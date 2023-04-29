أخبار السعودية

“عاجل” تعليق الدراسة غدا الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض محافظات المملكة.. تعرف عليها

نجوى جابر

وزارة التعليم السعودي حددت موعد بدء الدراسة بعد عيد الفطر لكي تكون من تاريخ 26 أبريل ولكن هناك بعض المدارس التي قامت الإدارات التعليمية بتعليقها نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وغدًا سيخضع الطلاب والطالبات إلى اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث ولكن تم تعليق الدراسة في بعض الأماكن نظرًا لهطول الأمطار وخشيةً على صحة وسلامة الطلاب، لذا سوف نوضح لكم المزيد.

تعليق الدراسة غدا الأحد

تعليق الدراسة في السعودية

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تعليق الدراسة في المدارس والجامعات السعودية بعدة مناطق بسبب التقلبات الجوية

أعلنت بعض الإدارات في المملكة العربية السعودية عن تعليق الدراسة غدًا الأحد الموافق 30 أبريل لعام 2023 بسبب سوء الأحوال الجوية وجاءت المناطق التي تم تعليقها حتى الآن على النحو التالي:

  • رجال ألمع.
  • محايل عسير.
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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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