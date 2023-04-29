“عاجل” تعليق الدراسة غدا الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض محافظات المملكة.. تعرف عليها

وزارة التعليم السعودي حددت موعد بدء الدراسة بعد عيد الفطر لكي تكون من تاريخ 26 أبريل ولكن هناك بعض المدارس التي قامت الإدارات التعليمية بتعليقها نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وغدًا سيخضع الطلاب والطالبات إلى اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث ولكن تم تعليق الدراسة في بعض الأماكن نظرًا لهطول الأمطار وخشيةً على صحة وسلامة الطلاب، لذا سوف نوضح لكم المزيد.

تعليق الدراسة في السعودية

أعلنت بعض الإدارات في المملكة العربية السعودية عن تعليق الدراسة غدًا الأحد الموافق 30 أبريل لعام 2023 بسبب سوء الأحوال الجوية وجاءت المناطق التي تم تعليقها حتى الآن على النحو التالي: