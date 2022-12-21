عاجل| تعليق الدراسة اليوم بعدة محافظات سعودية وبيان هام من الأرصاد والدفاع المدني

تزامنًا مع بيان الأرصاد الجوية والدفاع المدني التحذير من تقلبات قوية من المتوقع أن تضرب العديد من مدن المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، أصدرت عدد من المديريات التعليمية قرارًا بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لها، خاصةً المناطق الأكثر تأثرًا من الموجة الجديدة والأمطار التي قد تصل لحد السيول.

الأرصاد وتعليق الدراسة

والبداية مع إدارة تعليم مكة المكرمة التي أعلنت رسميًا عن تعليق الدراسة حضوريًا بجميع المدارس التابعة لهها، ويسري القرار على الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، على أن يتم التواصل لليوم الدراسي عبر المنصة الافتراضية.

وهو الأمر ذاته للإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، التي أعلنت هي الأخرى تعليق الدراسة الحضورية الخميس في مدارس جدة ومكة المكرمة ورابغ وخليص، لافتة إلى أن اليوم الدراسي سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة بالمدارس ومكاتب التعليم فى المدن المذكورة.

بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد

وأوضحت المديريات التعليمية أن قراراها بتعليق الدراسة لمنسوبيها ولجميع أعضاء العملية التعليمية والطلاب والطالبات جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، خاصةً وأن التقارير الواردة تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان من اليوم الخميس إلى الجمعة.