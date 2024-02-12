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تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الإثنين في هذه المناطق

لبنى محمد

كشفت وزارة التعليم بالمملكة اليوم عن تعليق الدراسه في بعض المناطق وذلك لسوء التقلبات الجوية، ولمعرفة المناطق تابع المقال.

تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الإثنين في هذه المناطق

تم الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية يوم الأثنين في هذه المناطق:

  • الدمام.
  • الاحساء.
  • الخبر.
  • القطيف.
  • الجبيل.
  • رأس تنورة.
  • بقيق.
  • الظهران.

تعليق الدراسة في الجامعات

جامعة الملك خالد في فروعها الآتية:

  • أبها.
  • خميس.
  • مشيط.
  • سراة عبيدة.
  • ظهران الجنوب.
  • تنومة.

تعليق الدراسة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالاحساء.

تعليق الدراسة يوم غدٍ في جامعة الملك فيصل.

تعليق الدراسة⁩ الحضورية في المدارس التالية:

  • مدارس عسير.
  • ظهران الجنوب.

تعليق الدراسة في مدارس المنطقة الشرقية، ماعدا المحافظات الآتية: النعيرية – الخفجي – قريا العليا.

حالات تعليق الدراسة

تسعى وزارة التعليم بالمملكة إلى المحافظة على سلامة الطلاب في جميع الأحوال السيئة بالأخص الطقس، ولذلك كشفت الوزارة عن حالات يتم فيها تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد، مؤكدة أن قرار تعليق الدراسة ليس خاص بإدارات التعليم ولكنه قرار مُشترك مع العديد من الجهات ذات العلاقة، والحالات هي كالتالي:

تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الإثنين في هذه المناطق

  • أولا حالات الرياح الشديدة مثل التي تصل سرعتها من 60 كيلو في الساعة وأكثر.
  • تتوقف الدراسة في حالات الأمطار الغزيرة ما بين (10-50 ملم/ساعة) فأكثر.‏
  • الموجات الباردة من 7 درجات تحت الصفر وأقل.
  • في حالات الضباب الكثيف في الرؤية من 1 كم وأقل.
  • ‏الموجات الحارة 51 درجة فأعلى.

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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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