تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الإثنين في هذه المناطق

كشفت وزارة التعليم بالمملكة اليوم عن تعليق الدراسه في بعض المناطق وذلك لسوء التقلبات الجوية، ولمعرفة المناطق تابع المقال.

تم الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية يوم الأثنين في هذه المناطق:

الدمام.

الاحساء.

الخبر.

القطيف.

الجبيل.

رأس تنورة.

بقيق.

الظهران.

تعليق الدراسة في الجامعات

جامعة الملك خالد في فروعها الآتية:

أبها.

خميس.

مشيط.

سراة عبيدة.

ظهران الجنوب.

تنومة.

تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين في جامعة الملك خالد في فروعها بكلٍ من أبها و خميس مشيط وسراة عبيدة و ظهران الجنوب وتنومة. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 11, 2024

تعليق الدراسة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالاحساء.

تعليق الدراسة يوم غدٍ في جامعة الملك فيصل.

تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالاحساء. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 11, 2024

تعليق الدراسة⁩ الحضورية في المدارس التالية:



مدارس عسير.

ظهران الجنوب.

⁧تعليق الدراسة⁩ الحضورية في جميع مدارس عسير وظهران الجنوب.. غداً — صحيفة تواصل (@twasulnews) February 11, 2024

تعليق الدراسة في مدارس المنطقة الشرقية، ماعدا المحافظات الآتية: النعيرية – الخفجي – قريا العليا.

عاجل.. تعليق الدراسة بوم غدٍ الأثنين بجميع مدارس المنطقة الشرقية، ماعدا المحافظات التالية:( النعيرية – الخفجي – قريا العليا ). — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 11, 2024

حالات تعليق الدراسة

تسعى وزارة التعليم بالمملكة إلى المحافظة على سلامة الطلاب في جميع الأحوال السيئة بالأخص الطقس، ولذلك كشفت الوزارة عن حالات يتم فيها تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد، مؤكدة أن قرار تعليق الدراسة ليس خاص بإدارات التعليم ولكنه قرار مُشترك مع العديد من الجهات ذات العلاقة، والحالات هي كالتالي: