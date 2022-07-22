تعرف علي شروط ورسوم الإقامة الدائمة في السعودية 2022

يرغب الكثير من الأشخاص في الوطن العربي والعالم بالإقامة في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعتبر المملكة من أهم الدول التي يرغب الأجانب بالإقامة بها، وقد قامت الحكومة السُّعُودية مؤخراً بمنح العديد من الأجانب المقيمين بالمملكة تصاريح للإقامة الدائمة بالمملكة حيث يحصل المقيم على البطاقة الخضراء الخاصة بمواطنين المملكة و التي تمكنه من العمل والتحرك بحرية في أراضي المملكة، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي شروط الإقامة ورسوم هذه الإقامة في المملكة العربية السُّعُودية.

الإقامة الدائمة في السُّعُودية 2022

في إطار رؤية المملكة العربية السُّعُودية 2030، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً جديداً بخصوص الإقامات الجديدة في المملكة، حيث يحصل المقيم الأجنبي على البطاقة الخضراء التي تمكنه من التنقل والعيش والتملك بحرية تامة في المملكة، ويستطيع أن يعمل في أي مهنة يريدها.

شروط الإقامة في المملكة 2022

حددت الجهات المختصة في المملكة جملة من الشروط الخاصة بإقامة الشخص الأجنبي في المملكة العربية السُّعُودية 2022، وهي كالتالي:

•أن يكون لدي صاحب الطلب جواز سفر ساري المفعول.

•أن يكون مقدم الطلب خالي من السوابق الجنائية.

•ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عام.

أهم الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات الإقامة الدائمة في السعودية

حتى يستطيع الشخص تقديم طلب الإقامة الدائمة في المملكة هناك بعض الأوراق المطلوب توافرها لتقديم الطلب، هذه الأوراق هي كالتالي:

•رَقَم الإقامة القديمة.

•صور سنكر لأول أربع صفحات في جواز السفر.

•بيانات عنوان مقدم الطلب.

•صورة شخصية لمقدم الطلب مع أفراد أسرته.

رسوم الإقامة الدائمة في المملكة

يتساءل العديد من الأشخاص عن رسوم الإقامة في المملكة، حيث تبلغ رسوم الإقامة الغير محددة 800 ألف ريال سعودي، يتم دفعها على مرة واحدة دون تقسيط، وتبلغ رسوم الإقامة الدائمة المحددة 100 ألف ريال سعودي يتم تجديدها مرة كل عام.

خطوات التسجيل للحصول على الإقامة الدائمة

•الدخول إلى رابط موقع بوابة الإقامة الدائمة.

•الضغط على سجل الآن.

•تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

•قراءة الشروط والأحكام.

•الضغط على موافق.

•تعبئة بيانات المتقدم الشخصية.

•تعبئة بيانات حساب المتقدم.

•الضغط على لست برنامَج روبوت.

•الضغط بعدها على زر تسجيل.

إلى هنا نكون قد سلطنا الضوء على شروط الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السُّعُودية وكذلك خطوات التسجيل ورسومها.