تعرف علي شروط الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية ١٤٤٤ه‍

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخرًا عن تحديث نظام الضمان الاجتماعي، الأمر الذي لفت انتباه العديد من المواطنين السعوديين، وهناك العديد من المواطنين الذين يتطلعوا للتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٤ه‍، بالإضافة إلى معرفة شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور وكيفية تقديم الطلب، ويعتبر الضمان الاجتماعي هو أحد الأنظمة التنموية المعتمدة من قبل الحكومة السعودية، والتي بموجبها يحق للمستفيدين تلقي معاش الضمان الاجتماعي، وهي مبالغ تدفع كل شهر بحيث تستفيد الفئات الأشد فقراً من البرنامج، ويعمل البرنامج على تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للفئات التي تستفيد من البرنامج لتلبية احتياجاتها الخاصة .

شروط الضمان الاجتماعي المطور

• أن يكون سعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية باستثناء (غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرامل غير السعوديين والمطلقات ولديها أطفال سعوديون، وأبناء الأرامل والمطلقات السعوديين والأزواج غير السعوديين، وأصحاب الإعاقة)

• أن يكون الدخل المحسوب للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال لرب الأسرة و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.

• الالتزام بمتطلبات الوزارة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال وبرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.

• ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا في أحد المنازل أو المراكز السكنية التي ترعاها الدولة.

• ألا يمتلك أصولاً عالية القيمة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم الإلكتروني من خلال تفعيل حساب جديد على المنصة لاستقبال جميع طلبات تسجيل الضمان الاجتماعي 1443 من خلال الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول على موقع الضمان الإجتماعى للحصول على الدعم.

• أدخل جميع بيانات مقدم الطلب وهي: (رقم هوية الشخص- تاريخ الميلاد- رقم الهاتف- كلمة المرور).

• يجب على مقدم الطلب الموافقة على الشروط والأحكام المقدمة ثم تسجيل الدخول.

• أدخل كلمة المرور المؤقتة المستلمة عن طريق الرسائل القصيرة للهاتف المحمول ثم قم بتنشيط رقم الهاتف وانقر فوق “مصادقة”.

• يجب كتابة رقم هوية مقدم الطلب وكتابة كلمة المرور لتسجيل الدخول.

• ستظهر الصفحة الرئيسية ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة بالكامل في الملف الموحد.

• انتقل إلى الملف الموحد حيث سيُطلب منك تعبئة جميع البيانات الشخصية لمقدم الطلب بما في ذلك بيانات السكن والدخل الشهري والتابعين لك والملكية الخاصة.