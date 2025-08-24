تعرف على “6” معايير جديدة لصورة الهوية الوطنية الشخصية عبر أبشر و “5” لتجديدها

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية على “6” معايير ينبغي اتباعها فيما يتعلق بالصورة الشخصية عند تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وهذه المعايير هي:

الصورة تكون حديثة، يكون تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

الخلفية يجب أن تكون بيضاء.

صفاء الصورة بدون حبر أو ثقوب.

اجتناب العيون الحمراء الناتجة عن انعكاس الكاميرا ضوئيا.

الاستقامة أثناء التقاط الصورة، بحيث لا يكون هناك أي ميل في زاوية التقاط الصورة.

وضوح ملامح الوجه دون مساحيق، وتكون خالية من التعابير.

5 خطوات لتجديد الهوية الوطنية من خلال أبشر

ومن أجل تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر، عليك باتباع 5 خطوات هي: