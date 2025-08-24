أخبار السعودية

تعرف على “6” معايير جديدة لصورة الهوية الوطنية الشخصية عبر أبشر و “5” لتجديدها

أحمد مراد

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية على “6” معايير ينبغي اتباعها فيما يتعلق بالصورة الشخصية عند تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وهذه المعايير هي:

  • الصورة تكون حديثة، يكون تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.
  • الخلفية يجب أن تكون بيضاء.
  • صفاء الصورة بدون حبر أو ثقوب.
  • اجتناب العيون الحمراء الناتجة عن انعكاس الكاميرا ضوئيا.
  • الاستقامة أثناء التقاط الصورة، بحيث لا يكون هناك أي ميل في زاوية التقاط الصورة.
  • وضوح ملامح الوجه دون مساحيق، وتكون خالية من التعابير.

5 خطوات لتجديد الهوية الوطنية من خلال أبشر

ومن أجل تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر، عليك باتباع 5 خطوات هي:

  • أولا: الدخول إلى منصة أبشر، وبعدها اختر “خدماتي”.
  • ثانيا: اختر أيقونة “خدمات”.
  • ثالثا: اضغط على أيقونة “الأحوال المدنية”.
  • رابعا: اختر “خدمات الهوية الوطنية”.
  • خامسا: اختر الآن “تجديد الهوية الوطنية”.

