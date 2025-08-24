تعرف على “6” معايير جديدة لصورة الهوية الوطنية الشخصية عبر أبشر و “5” لتجديدها
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية على “6” معايير ينبغي اتباعها فيما يتعلق بالصورة الشخصية عند تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وهذه المعايير هي:
- الصورة تكون حديثة، يكون تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.
- الخلفية يجب أن تكون بيضاء.
- صفاء الصورة بدون حبر أو ثقوب.
- اجتناب العيون الحمراء الناتجة عن انعكاس الكاميرا ضوئيا.
- الاستقامة أثناء التقاط الصورة، بحيث لا يكون هناك أي ميل في زاوية التقاط الصورة.
- وضوح ملامح الوجه دون مساحيق، وتكون خالية من التعابير.
5 خطوات لتجديد الهوية الوطنية من خلال أبشر
ومن أجل تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر، عليك باتباع 5 خطوات هي:
- أولا: الدخول إلى منصة أبشر، وبعدها اختر “خدماتي”.
- ثانيا: اختر أيقونة “خدمات”.
- ثالثا: اضغط على أيقونة “الأحوال المدنية”.
- رابعا: اختر “خدمات الهوية الوطنية”.
- خامسا: اختر الآن “تجديد الهوية الوطنية”.