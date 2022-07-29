تعرف على نسبة خصم التأمينات الاجتماعية في السعودية 2022

تعتبر التأمينات الاجتماعية واحدة من أكبر الهيئات العامة داخل المملكة العربية السعودية، ويتساءل عدد كبير من المواطنين داخل المملكة عن نسبة الخصم المحددة التي حددتها التأمينات، وتعتبر عملية خصم النسبة من التأمينات أمراً هاماً يهتم به الجميع لمعرفة الجزء الذي يتم خصمه من الراتب الشهري لصالح التأمينات، ويشترك في التأمينات عدد كبير جداً حيث اشترك عدد كبير في الفترة الأخيرة ويمكن الاستعلام عن التأمينات عبر الإنترنت بخدمة استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية.

التأمينات الاجتماعية تحدد نسبة الخصم

وتتيح هيئة التأمينات الاجتماعية خدمة الاشتراك لجميع العاملين في المملكة عبر شبكة الإنترنت ومنصة أبشر، حيث يتمكن المواطن من الاستعلام عن طريق التأمينات الاجتماعية التحقق السريع، وحددت الهيئة نسبة الخصم التي وصلت إلى 18 في المائة تنقسم إلى جزئين 9% من المعاش الخاص بالموظف و 9% من المؤسسة التي يعمل بها الموظف، يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة العامة للتأمينات للحفاظ على حقوق المواطن كاملة.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

ووفرت المملكة العربية السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية أبرزها الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية عبر منصة أبشر الإلكترونية حيث بدأت الخدمة منذ فترة كبيرة وتستمر حتى الأن، يأتي ذلك في إطار منظومة التحول الرقمي الذي بدأ بتحويل عدد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية مجانية بدلاً من الانتقال إلى المقرات الحكومية والتعرض للتزاحم والمضايقة، وأضافت هذه الخدمات تسهيلاً كبيراً على المواطنين داخل المملكة.