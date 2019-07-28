تعرف على موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

تحرص وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية لتقديم كافة المساعدات المالية والمعنوية للأسر السعودية، وتقدم الوزارة مساعدة المقطوعة تلك المساعدة من اجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار التي تمر بها المملكة، وذلك بعد فرض الضريبة المضافة، والذى أدى إلى رفع إضافى للعديد من السلع والخدمات، وتقوم الحكومة في السعودية بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية، وذلك بهدف تحسين المستوي الإقتصادي والمالي في المملكة، وتقدم السعودية العديد من الخدمات المالية للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تسوية أمورها المالية، وذلك من اجل توفير حياة كريمة لها .

موعد صرف مساعدة المقطوعة

يزداد البحث والتساؤلات عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يبحث الكثير من المستفيدين عن موعد صرف تلك المقطوعة من اجل التجهيز الجيد لعيد الأضحى المبارك، وقد إنتشرت في الاونة الأخيرة العديد من التساؤلات التي تتحدث عن موعد صرف المقطوعة، وقد طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالإسراع في صرف مساعدة المقطوعة للأسر الذين هم على قوائم الإنتظار من اجل مساعدتهم للتحضير والتجهيز لعيد الأضحى المبارك .

خطوات الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية من هــــنـــا إدخال رقم السجل المدني ورقم التحقيق النقر على إيقونة عرض المعلومات إظهار كافة البيانات الخاصة بك عزيزي المستفيد .

خطوات الإعتراض على إستحقاق المقطوعة